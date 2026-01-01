Nov 22:
Benjamin BRITTEN: Three Divertimenti for String Quartet
Ralph Vaughan WILLIAMS: Phantasy Quintet for Two Violins, Two Violas, and Cello
Edward ELGAR: Sonata in E minor for Violin and Piano, Op. 82
Nov 29:
Carl NIELSEN: Underlige aftenlufte arranged for String Quartet; Quartet in F minor for Strings, FS 11, Op. 5
Edvard GRIEG: Holberg Suite, Op. 40
Dec 6:
Tomaso ALBINONI: Concerto in D minor for Oboe, Strings, and Continuo, Op. 9, No. 2
Johann Sebastian BACH: Trio Sonata in G major for Two Flutes and Continuo, BWV 1039
François COUPERIN: Concert Royal No. 4 in E minor for Oboe d'Amore and Continuo
Jean-Marie LECLAIR: Concerto in B-flat major for Violin, Strings, and Continuo, Op. 10, No. 1
Dec 13:
Johann Sebastian BACH: Toccata in G major, BWV 916; Concerto in D minor for Keyboard, Strings, and Continuo, BWV 1052
Carl Philipp Emanuel BACH: Trio Sonata in C minor, Wq. 161/1, H. 579, “Sanguineus et
Dec 20:
Giovanni Battista VIOTTI: Duo in G major for Two Violins, W 4.9
Giuseppe TARTINI: Concerto in A major for Cello, Strings, and Continuo
Johann Sebastian BACH: Cantata Ich habe genug, BWV 82
Dec 27:
Johann Sebastian BACH: Cantata Jauchzet Gott in allen Landen for Soprano, Trumpet, Strings, and Continuo, BWV 51
George Frideric HANDEL: “Let the Bright Seraphim” from Samson for Soprano, Trumpet, Strings, and Continuo, HWV 57
Johannes BRAHMS: Quintet in B minor for Clarinet, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 115
Jan 3:
Antonio VIVALDI: Concerto in F major for Three Violins, Strings, and Continuo, RV 551
Antonín DVOŘÁK: Drobnosti (Miniatures) for Two Violins and Viola, Op. 75a
Ludwig van BEETHOVEN: Trio in D major for Violin, Viola, and Cello, Op. 9, No. 2
Jan 10:
Maurice RAVEL: Sonata for Violin and Cello
Louis VIERNE: Quintet for Piano, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 42
Jan 17:
Joseph SCHWANTNER: Black Anemones for Flute and Piano
George CRUMB: The Ghosts of Alhambra (Spanish Songbook I) for Voice, Guitar, and Percussion
Lowell LIEBERMANN: Sonata No. 5 for Cello and Piano, Op. 136
Jan 24:
Robert SCHUMANN: Andante and Variations for Horn, Two Cellos, and Two Pianos, WoO 10; Dichterliebe for Voice and Piano, Op. 48
Jan 31:
Gustav MAHLER: Quartet in A minor for Piano, Violin, Viola, and Cello
Johannes BRAHMS: Quintet in F minor for Piano, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 34