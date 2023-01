Wednesdays at 7 pm

European Broadcasting Union

Jan 4:

ELGAR: Violin Concerto in b

SILVESTROV: Lullaby, from ‘Melodies of the Moments’

ENESCU: Symphony No. 2 in A

Jan 11:

DVORAK: American Suite

WALKER: Lilacs for voice and orchestra

MONTSALVATGE: Cancion de cuna para dormir un negrito, No. 4 from ‘Cinco Canciones Negras’

SCHUMANN: Symphony No. 2 in C

Jan 18:

BAKER: The Price of Curiosity

RACHMANINOV: Rhapsody on a Theme of Paganini

PADEREWSKI: Nocturne in B flat from ‘Miscellanea’

BRUCKNER: Symphony No. 9 in d

Jan 25:

NIELSEN: Symphony No. 1 in c; Symphony No. 4, (‘Inextinguishable’)

MOZART: Clarinet Concerto in A